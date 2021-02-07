شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق حملة لتطعيم كبار المواطنين بدبي في منازلهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت هيئتا تنمية المجتمع والصحة في دبي حملة لتطعيم كبار المواطنين في منازلهم، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بهدف التخفيف عنهم وتجنيبهم الحاجة إلى التوجه إلى المراكز الصحية للحصول على التطعيم، وسعياً لتوفير اللقاح لأكبر عدد ممكن منهم، لحمايتهم من احتمالات العدوى بفيروس كوفيد-19، مع توقعات أن تسهم الحملة في مرحلتها الأولى في تطعيم حوالي 8000 من كبار المواطنين في أقصر وقت ممكن.

وبدأت هيئة الصحة في إجراء الزيارات المنزلية لكبار المواطنين المسجلين لدى «تنمية» وتطعيمهم حسب القوائم التي توفرها الهيئة بشكل يومي، إذ تستهدف الحملة ضمان وصول التطعيم في أسرع وقت لكبار المواطنين الذين يتصدرون الفئات الأكثر عرضة للخطر من جراء فيروس كوفيد-19، حال الإصابة به لا قدّر الله، ولاسيما كبار المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة، بينما يتم تقديم اللقاح للراغبين منهم في الحصول عليه. وتمنح الحملة الأولوية لكبار المواطنين الذين يعيشون بمفردهم في دبي، والمسجلين لدى هيئة تنمية المجتمع.

وأعربت «تنمية المجتمع» عن تقديرها للتعاون النموذجي مع كل من الوزارة، وهيئة الصحة، من أجل تسريع وتيرة تقديم اللقاح لكبار المواطنين، وهي الفئة التي تحظى بكل التقدير والاهتمام والرعاية في دولة الإمارات في كافة الأوقات، لاسيما في ظل هذا الوضع الاستثنائي، والذي تتضافر فيه كل الجهود لحماية كافة أفراد المجتمع وضمان سلامتهم وصحتهم.