شكرا لقرائتكم خبر عن «فخر الوطن» يكرم د.سيمون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يسطر أبطال خط الدفاع الأول في الإمارات يومياً العديد من البطولات التي كانت وما تزال سبباً في النجاح الذي حققته دولة الإمارات في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا» التي ضربت العالم بأكمله، وكانت أعمالهم وأفعالهم سبباً مباشراً في رسم ملامح الحاضر والمستقبل مثلما فعل الدكتور ديفيد سيمون، اختصاصي الأمراض المعدية والحالات الحرجة منذ أكثر من 25 عاماً، إلا أن فيروس كوفيد -19 شكل وضعاً جديداً كلياً لم يسبق للطبيب المتمرس، والبالغ من العمر 48 عاماً، التعامل معه من قبل، فضلاً عن تجربته الصعبة في الإصابة بالمرض أثناء إنقاذه لحياة الآخرين.

يشغل الدكتور سيمون استشاري الرعاية الحرجة، والمجري الأصل، رئاسة وحدة العناية المركزة (ICU) في مستشفى ميديكلينيك العين منذ عام 2015، ويعد واحداً من آلاف الأبطال العاملين في الخطوط الأمامية الذين قام مكتب فخر الوطن بتكريمهم؛ نظير الجهود الاستثنائية الذي يبذلونها؛ لحماية صحة الناس أثناء الجائحة.

واتخذت مواجهة الدكتور سيمون للمرض منعطفاً جديداً في شهر مايو/أيار 2020، حينما تبدلت الأدوار وانقلب وضعه من طبيب إلى مريض.

وحول هذه الفترة، يقول: «أظن أن الدرس الأهم الذي تعلمه هذه الأزمة لكل البشر هو تحمل مسؤولية حماية أجسامهم، فإن لم تهتم أنت بصحتك، من سيفعل، لقد أثر كوفيد-19 في كافة مناحي حياتي الشخصية والمهنية، وأثرت فيّ كثيراً تلك الفترة، لن أنساها أبداً، ولا أرغب بنسيانها فقد علمتني الكثير».