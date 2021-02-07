شكري بلعيد يعود

د. حسن مدن

في قصيدة كتبها الشهيد التونسي شكري بلعيد يقول: «لا تطردوني، أنا الوقت في وقتكم مذبحة/ أنا وجع أو نشيد قديم/ أنا لعنة قادمة/ سوف أحمي تفاصيلكم/ واحداً واحداً/ من الريح والغثيان/ ولكن إلى جهة هائمة».

وأغلبيتنا نعرف شكري بلعيد، المناضل السياسي، الذي اغتالته القوى الظلامية، كما اغتالت سواه من ذوي العقول المضيئة في مختلف أرجاء خريطتنا العربية، ولكن ليس كلنا يعرف «بروفايل» شكري الشاعر، ربما لأنه كتب الشعر بصمت، وربما لنفسه فقط، ولأن الهمّ الوطني لبلاده استغرقه على مدار عقود من حياته التي أنهاها الظلاميون بوحشية، فإنه لم يُعط موهبته الشعرية الاهتمام الذي كان يمكن أن يلفت الأنظار إليها.

الشعر الذي كتبه شكري، بصمت، وربما لنفسه، وصل إلى القراء، حين أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل مجموعة من قصائده في ديوان بعنوان: «أشعار نقشتها الريح على أبواب تونس السبعة»، في عام 2015؛ أي بعد عامين من اغتيال كاتبها، وقدّم لها الأديب والأكاديمي المعروف شكري مبخوت، والأبيات في مطلع المقال مأخوذة من هذا الديوان.

الاتحاد العام التونسي للشغل الذي أصدر الديوان، دعا أمس الأول، في ذكرى اغتيال شكري، إلى مسيرة في وسط العاصمة وُصفت بأنها «أضخم تظاهرة تشهدها البلاد منذ سنوات»، رفعت فيها شعارات تتهم حركة النهضة بالتورط في جريمة الاغتيال، وبالتستر على المنفذين، وإعاقة التحقيقات فيها وفي جريمة اغتيال الناشط التونسي الآخر محمد البراهمي.

ومع أن الزخم الكبير الذي كانت عليه المسيرة يعود في جانب منه إلى الأوضاع المعيشية المتردية في البلاد، وفشل النخبة السياسية المتنفذة في إدارة شؤون الدولة، إلا أن طيف بلعيد، الحاضر حتى في غيابه، كان الملهم الأكبر، فهو الذي عرف بجرأته في مقارعة الاستبداد من جهة، وتغوّل «الإسلام السياسي» على المجتمع من جهة أخرى، وهو القائل: «لسنا بحاجة لكم لكي تعلمونا الإسلام، فنحن نعرف مقاصده النبيلة أفضل منكم».

العبرة في الحكم على مصداقية أي قوة سياسية أو مجتمعية، هي مدى انحيازها لمصالح الناس المعيشية وحقهم في الحياة الحرة الكريمة، ووفائها لفكرة الدولة المدنية التي تفصل بين الدين والسياسة، مُعطية الأول ما هو أهل له من قدسية ونبل، وجاعلة من الثانية ساحة منازلة بين البرامج الموجّهة نحو مصلحة العباد والبلاد، وفي هذا فليتنافس المتنافسون.

أكان بلعيد يخاطب قاتليه، فيما يشبه النبوءة، حين قال: «لا تطردوني»، كأنه يقول: لن تُفلحوا، فأنا باقٍ حتى لو قتلتموني، مثل «لعنة قادمة» ستظل تلاحقكم.

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