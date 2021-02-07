شكرا لقرائتكم خبر عن 45 مــرشـحاً لمجالــس أوليــاء أمـــور طلبــة الشـــارقـــة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة ميرفت الخطيب

كشف مجلس الشارقة للتعليم عن اعتماد 45 مرشحاً ومرشحة لعضوية خمسة مجالس لأولياء أمور الطلبة والطالبات على مستوى إمارة الشارقة في الدورة الثانية.

وأعلن المجلس خلال مؤتمره الصحفي صباح أمس عن بعد، قوائم المرشحين المعتمدة في انتخابات مجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات في إمارة الشارقة.

حضر المؤتمر الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم ومحمد أحمد الملا الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم وعائشة عبدالله بن علي مدير مكتب مجالس أولياء أمور الطالبة والطالبة ولفيف كبير من التربويين والمدعوين والمرشحين، حيث توجه الدكتور سعيد مصبح الكعبي بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه ورعايته التعليم وتوجيهات سموه الدائمة لتحقيق الازدهار في مخرجات التعليم كافة مشيداً بدعم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على ما يوليه سموه من دعم متواصل وكبير لمجلس الشارقة للتعليم .

ولفت الكعبي إلى أن اللائحة الداخلية للمجالس أدخل عليها عدد من التعديلات الطفيفة لتناسب الانتخابات المجلس وفق القانون الذي اعتمده المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة حول إجراءات الترشح والتي تتيح العضوية بالانتخاب ل 60% من المواطنين و40% من المقيمين في مختلف المجالس الخمسة ، وأشار إلى أنه بعد الانتخابات، سيقوم المجلس بتعيين العدد الآخر في مجالس أولياء الأمور بالتنسيق مع رئيس كل مجلس.

وبحسب عائشة عبد الله بن علي، فإن عدد المرشحين المعتمدين للمجالس الخمسة بلغ 45 مرشحاً ومرشحة، حيث بلغ عدد المرشحين لمجلس مدينة الشارقة 11 وعدد المرشحين للمنطقة الوسطى 13 وعدد المرشحين لمدينة كلباء 9 وعدد المرشحين لمدينة خورفكان 7 وعدد المرشحين لمدينة دبا الحصن 5 مرشحين.