سجناء يجمعون 32 ألف دولار لمساعدة طالب

إعداد: مصطفى الزعبي

كان سي نيوسن جرين(19 عاماً) طالباً في مدرسة بالما الثانوية عندما انهار عالمه إلى حد كبير، واحتاج والده إلى عملية زرع قلب، وكانت والدته تعاني ضعف بصرها، وكلا الوالدين بدون دخل، ما جعله غير قادر على دفع الرسوم الدراسية قبل أن يقوم نزلاء سجن سوليداد بكاليفورنيا بجمع دخلهم كسجناء، وبقليل من المساعدة الخارجية، دفعوا الرسوم الدراسية لجرين للحصول على تعليم طوال عامه الدراسي حتى التخرج وجمعوا 32 ألف دولار.

تعود بداية القصة حين أطلق جيم ميتشيليتي، مدرس اللغة الإنجليزية في مدرسة بالما، برنامجاً للقراءة في سجن سوليداد قبل سبع سنوات، يسمى تمارين في التعاطف ولم يتخيل أبداً سلسلة من الانعكاسات الإيجابية التي ستتبعها.

في البرنامج، التقى طلاب ومعلمي بالما بانتظام داخل السجن لمناقشة الكتب مع النزلاء بعد قراءتها، وأصبح أكثر من مجرد تبادل للأفكار، فقد أصبح فرصة لتغيير المفاهيم المسبقة للطلاب أيضاً عن النزلاء وأتاح للسجناء فرصة للخروج من هذه الصور النمطية واصبحوا طلاباً.

وقال ميتشيليتي: كان النزلاء يفكرون بسلبية كبيرة قبل إطلاق مشروع القراءة لكن نظرتهم للحياة تغيرت.

وفي عام 2016، كان اختيار المدرسة لقراءة كتاب «Miracle On The River Kwai»من تأليف إرنست جوردون، الكتاب المثالي لتغيير حياة الناس، تؤرخ القصة تحول مجموعة من أسرى الحرب من عقلية البقاء منفرداً وتقديم المصالح الشخصية إلى عقلية التضامن مع بعضهم بعضاً والتضحية بالنفس.

وأشار المدرس إلى أن أحد النزلاء ويدعى جيسون براينت، والذي كان يقضي عقوبة السجن 26 عاماً لدوره في عملية سطو مسلح انتهى من قراءة الكتاب، وبدأ وزميله تيد جراي في محاكاة مثال الكتاب: واتخذ مجموعة من الرجال قراراً بالاهتمام ببعضهم بعضا.

وقرر براينت وجراي توجيه طاقتيهما الإيجابية لإنشاء صندوق منحة دراسية لطالب بالما بعد سماعهما بقصته وحاجته للمال لمتابعة تعليمه أو فصله من المدرسة. وحصل جرين، الذي برع في الدراسة على المال، وحصل جرين على دبلوم بالما العام الماضي وهو حالياً طالب في أكاديمية جامعة الفنون في سان فرانسيسكو.

ومُنح براينت الرأفة بعد أن قضى 20 عاماً، ويعمل الآن كمدير للبرامج الإصلاحية في كروب، وهي منظمة غير ربحية تركز على تقليل معدل العودة إلى الإجرام من خلال التدريب والتطوير الوظيفي والإسكان المستقر.