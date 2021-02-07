شكرا لقرائتكم خبر عن تلبية رغبة مريض يحتضر برؤية البحر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لبى مسعفان في ولاية كوينزلاند الأسترالية رغبة مريض يحتضر بالجلوس أمام البحر، ونقلاه على سرير المستشفى إلى نقطة المراقبة بالقرب من منارة كليفلاند بوينت، جنوب شرقي بريزبين الأسترالية، وتمت مشاركة صورة المسعفين وهما يقفان على جانبي سرير المريض ما يقرب من 800 مرة، وحصلت على 17000 إعجاب و500 تعليق.

وقالت متحدثة باسم خدمة الإسعاف في كوينزلاند: كانت صورة رائعة لأحد المارة حين التقط الصورة ولن نستطيع الحديث أكثر عن الحادثة للحفاظ على سرية المريض.