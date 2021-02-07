اخبار العالم

الكويت تمنع الوافدين من دخول البلاد اعتباراً من اليوم

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر -    

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الأحد، أنه "لن يُسمح لغير الكويتيين بدخول البلاد اعتباراً من اليوم الموافق السابع من فبراير مع بعض الاستثناءات."

يأتي هذا القرار مع سعيّ البلاد للحد من انتشار فيروس .

وقالت الإدارة في التغريدة: ”ويستثنى من ذلك الأطقم الطبية في القطاعين الحكومي والأهلي وأعضاء السلك الدبلوماسي وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المرافقة لهم“.

وفى وقت سابق، اتخذت دولة الكويت قرارات استثنائية بسبب سلالات فيروس كورونا الجديدة.

وذكرت صحيفة "القبس" أن مجلس الوزراء قرر، في اجتماع استثنائى الأربعاء الماضي، إغلاق النوادى والصالونات بشكل كامل اعتبارا من الأسبوع المقبل.

كما قرر المجلس إغلاق المولات التجارية والمطاعم من الساعة الثامنة مساء على أن تستثنى خدمة توصيل طلبات المطاعم من هذا القرار.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا