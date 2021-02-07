الكويت تمنع الوافدين من دخول البلاد اعتباراً من اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الأحد، أنه "لن يُسمح لغير الكويتيين بدخول البلاد اعتباراً من اليوم الموافق السابع من فبراير مع بعض الاستثناءات."

يأتي هذا القرار مع سعيّ البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الإدارة في التغريدة: ”ويستثنى من ذلك الأطقم الطبية في القطاعين الحكومي والأهلي وأعضاء السلك الدبلوماسي وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المرافقة لهم“.

وفى وقت سابق، اتخذت دولة الكويت قرارات استثنائية بسبب سلالات فيروس كورونا الجديدة.

وذكرت صحيفة "القبس" أن مجلس الوزراء قرر، في اجتماع استثنائى الأربعاء الماضي، إغلاق النوادى والصالونات بشكل كامل اعتبارا من الأسبوع المقبل.

كما قرر المجلس إغلاق المولات التجارية والمطاعم من الساعة الثامنة مساء على أن تستثنى خدمة توصيل طلبات المطاعم من هذا القرار.