"رفض عودة مرتضى منصور للزمالك ومعاينة حريق برج الدائري".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

أدخنة متصاعدة وملاحظة أمنية.. "بحوث الإسكان" يعاين حريق "برج الدائري"

في اليوم التاسع للحادث الأكثر تداولا عبر وسائل الإعلام ومنصات السوشيال ميديا، عاينت لجنة من مركز بحوث الإسكان موقع حريق "برج الدائري" بمركز كرداسة شمال الجيزة، اليوم الاثنين.

ورافق رجال الدفاع المدني أعضاء اللجنة أثناء تفقد البرج في ظل تصاعد للأدخنة بسبب المواد القابلة للاشتعال داخل مصنع ومخزن الأحذية في البدروم والطابقين الأرضي والأول علوي فضلا عن رفض مسؤولي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تدخل رجال المطافئ خشية انهيار البرج في أي لحظة.

تحقيقات حريق مخزن لعب أطفال حدائق الأهرام: المبنى غير مرخص على غرار عقار فيصل

كشفت تحقيقات النيابة العامة، اليوم الأحد، تفاصيل احتراق مخزن لعب أطفال منطقة حدائق الأهرام.

أوضحت التحقيقات أن المخزن يقع بعقار يمتلكه صاحب محلات لعب أطفال، وأنه حول الجراج إلى ما يشبه مخزن ضخم على مساحة ٨٠٠ متر، خصص نصفه لتخزين لعب الأطفال والنصف الآخر لتخزين الأدوية.

مصادر أمنية: إزالة عقار فيصل المحترق مرهون بقرار اللجنة الهندسية المختصة

تحدد لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الجيزة، مصير عقار فيصل المحترق بعد مرور قرابة 9 أيام على اندلاع النيران به.

كشف ملابسات فيديو التنمر على متحد للإعاقة بالأقصر

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتنمر على مواطن من ذوى التحتياجات الخاصة.

تأجيل محاكمة أحمد بسام زكي بتهمة هتك عرض 3 فتيات لـ10 فبراير

تنظر الدائرة 8 المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة أحمد بسام زكي، المتهم بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 عامًا، وتهديدهنّ كتابةً بإفشاء أمور خادشة بالشّرف، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، والتحرش بعدد من الفتيات، لجلسة 10 فبراير؛ لاستكمال المرافعة.

مستند| مرتضى منصور يطعن على حكم رفض عودته للزمالك

تقدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض طعنه على قرار حل مجلس إدارة الزمالك.

"عقار كرموز".. النيابة الإدارية تأمر بندب مدير المكتب الفني بالإسكندرية

أمر المستشار عصام المنشاوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بندب المستشار العاقل غريب، مدير مكتب فني بالإسكندرية للتحقيق الفوري في واقعة ميل مفاجئ بأحد العقارات في كرموز.

القضاء الإداري: رفض عودة مجلس مرتضى منصور لإدارة الزمالك

قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض طعن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حل مجلس إدارة نادي الزمالك.

لهذه الأسباب رفض القضاء الإداري عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، في الدعويين رقمي 13034، 14749 لسنة 75ق المقامتين من هاني محمد سعيد زاده، ومرتضى أحمد منصور، وباقي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، بشأن طلب وقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقم 520 لسنة 2020، فيما تضمنه من وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة، وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم الاعتداد بقرار مديرية الشباب والرياضة بالجيزة رقم 694 لسنة 2020 فيما تضمنه من تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أمور النادي.