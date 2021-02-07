أشرف فاروق يحسم مقعد نقيب المحامين في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس_ حسام الدين أحمد:

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين الفرعية في بالسويس، فوز المحامي أشرف فاروق بمقعد النقيب بعد حصوله على أعلى الأصوات، متفوقا على 3 مرشحين آخرين على المقعد من بينهم النقيب السابق سعيد حسن.

بينما حسم محمد محمود خليفة مقعد الشباب بمجلس النقابة، بعد حصوله على أعلى الأصوات من بين 5 ترشحوا للمقعد.

أما مقاعد أعضاء مجلس النقابة السبعة فكانت من نصيب المحامين أحمد العدوي على مقعد محكمة السويس، وسمير عبد ربه على مقعد محكمة الأربعين، بعدما حصد كل منهما أعلى الأصوات من بين المرشحين على المقعدين.

وجرى اختيار الخمسة الآخرين وفقا لأعلى الأصوات التي حصل عليها المرشحين على مقعدي محكمتي السويس والأربعين معا، وهم على الترتيب إبراهيم زكي، وأحمد إبراهيم وأحمد غريب وخالد محمود وأسامة الباز.

وشهدت انتخابات نقابة المحامين في السويس اليوم الأحد اقبال على المشاركة ظهر بشكل واضح مع الساعة الأولى لفتح باب التصويت.

وخاض خمسة مرشحين المنافسة على مقعد الشباب، بينما تقدم 16 محامي للترشح على مقعد محكمة السويس، و12 آخرين على مقعد محكمة الأربعين، بإجمالي 28 مرشحا على 7 مقاعد بمجلس النقابة.

وتضم الجمعية العمومية لنقابة المحامين 1664 عضو لهم حق التصويت، وأجريت الانتخابات داخل 4 لجان اقتراع، داخل كل لجنة جرى وضع 4 صناديق اقتراع وهي لبطاقات التصويت على مقعد النقيب ومقعد الشباب و6 مقاعد لأعضاء مجلس النقابة وصندوق آخر استطلاع رأي محامين السويس في ميزانية العام الماضي.

وقال مصدر قضائي إن اختيار أعضاء مجلس النقابة الفائزين وفقا للأعلى صوتا، إذ يجري اختيار المرشح الأعلى أصواتا من بين المتقدمين بمحكمة السويس والأعلى أصوات في محكمة الأربعين وعقب ذلك يجرى 5 مرشحين الأعلى أصواتا من بين باقي المرشحين في المحكمتين معا، حتى أن كان الأربعة من محكمة واحدة.