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طوال شهر رجب.. الأوقاف تطلق مبادرة "أو أمر بالتقوى"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، إطلاق مبادرة "أو أمر بالتقوى"، مع حلول شهر رجب المبارك أحد الأشهر الحرم تهلُّ علينا ذكرى الإسراء والمعراج بما تحمله من معانٍ إيمانية عالية.

وأوضحت في بيان لها، الأحد، أن المبادرة تهدف إلى الإسهام في نشر القيم الأخلاقية السامية من خلال عدد من الفعاليات التثقيفية من الندوات والمحاضرات، مع مسابقة يومية طوال الشهر المبارك بالمشاركة بين الأوقاف وصحيفة الجمهورية، علمًا بأن أسئلة المسابقة اليومية سيبدأ نشرها ابتداء من الخميس المقبل الموافق 11 / 2 / 2021م "العدد الأسبوعي لصحيفة الجمهورية"، ويتوالى نشر الأسئلة يوميًا حتى نهاية شهر رجب المبارك .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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