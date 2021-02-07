الذكرى الأولى لوفاة الطبيب الذي دقّ ناقوس الخطر من "كورونا" في ووهان

اسماعيل عبد الحي - بعد عام من وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، عبّر سكان مدينة ووهان الصينية عن إمتنانهم للطبيب الذي دق ناقوس الخطر لأول مرة محذرا من تفشي الوباء، قبل الإقرار الرسمي بوجوده.

وبات لي ون ليانغ، وهو طبيب عيون في مستشفى بالمدينة، أحد أبرز الشخصيات في الأيام الأولى لإنتشار فيروس كورونا المستجد في ووهان، عندما حاول التحذير من تفشيه، لكنه واجه توبيخا من الشرطة على "نشره الشائعات".

وأدت وفاة الطبيب الشاب البالغ من العمر 34 عاما، بسبب الفيروس في السابع من فيفري، إلى حالة من الحداد العام.

روسيا اليوم