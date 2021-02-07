البيت الأبيض : قتل خاشقجي جريمة مروّعة وسنقدّم تقرير الإستخبارات حول القضيّة للكونغرس

اسماعيل عبد الحي - أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ستقدم للكونغرس التقرير الاستخباراتي حول قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، واصفا اغتيال الإعلامي بـ"الجريمة المروعة".

وقالت المتحدثة بإسم البيت الأبيض، جين بساكي، في مؤتمر صحفي عقدته مساء أمس الجمعة، إن إدارة بايدن ستنشر "التقرير غير السري للكونغرس بشفافية التامة" حول قتل خاشقجي، الذي وصفته بـ"الجريمة المروعة"، لكنها لم توضح متى سيتم اتخاذ هذه الخطوة.

وسبق أن تعهدت مرشحة بايدن لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية، أفريل هاينس، برفع السرية عن التقرير الاستخباراتي حول قتل خاشقجي وتقديم الوثيقة للكونغرس.

كما وعد بايدن نفسه خلال حملته الانتخابية بتحقيق العدالة في قضية مقتل خاشقجي ومحاسبة المسؤولين عنه، مؤكدا أنه ينوي إعادة تقدير العلاقات مع السعودية.

وقتل خاشقجي، الصحفي السعودي الذي كتب مقالات لصحيفة "واشنطن بوست" وكان يقيم في الولايات المتحدة منذ 2017 والمعروف بانتقاداته للقيادة السعودية، يوم 2 أكتوبر 2018 داخل قنصلية بلاده في اسطنبول التركية على يد فريق اغتيال سعودي خاص، فيما لم يتم حتى الآن العثور على جثته.

"روسيا اليوم"