366 طفلا قتلهم قناصو الميليشيات في تعز

قالت رابطة أهلية يمنية، إن الإرهاب الحوثي لم يوفر أي شيء يزحف على الأرض، ويقتل كل شيء بما أوتي من أسلحة خفيفة أو ثقيلة أو ألغام أو قنابل أو حتى صواريخ، كاشفة أنها وثقت مقتل وإصابة 366 طفلا برصاص قناصة ميليشيا الحوثي في محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن) خلال الفترة من مارس 2015 وحتى ديسمبر الماضي. وقالت «رابطة أسر ضحايا القنص والألغام»، في مؤتمر صحافي، إن مديرية القاهرة وسط تعز احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد الأطفال الذين سقطوا ضحايا رصاص قناصة ميليشيا الحوثي. وأشارت إلى أن تعز تتصدر قائمة المحافظات الأكثر تلوثا بالألغام الفردية التي زرعتها ميليشيا الحوثي.وأوضحت أن الألغام توجد في 18 مديرية من أصل 22 مديرية في المحافظة، وقد تم فيها زراعة الألغام على نطاق واسع وبطريقة عشوائية في الأحياء السكنية والمناطق المأهولة بالسكان.

استهداف امرأة

أصيبت امرأة، أمس، برصاص قناص تابع لميليشيا الحوثي الانقلابية شرق مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن. وأكدت مصادر إعلامية يمنية، أن امرأة تدعى لطيفة، أصيبت برصاص قناص ميليشيا الحوثي في منطقة أبعر بمديرية صالة، شرق تعز. وأوضحت، أن حالة المرأة خطيرة، حيث أصابتها رصاصة قناص الحوثيين في الصدر.

ضحايا الألغام

بحسب الرابطة، فإن عدد القتلى من المدنيين في المدينة بسبب الألغام تجاوز 465 قتيلا، بينهم ما يزيد على 120 طفلا و85 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين 905 مصابين، بينهم 275 من الأطفال و183 من النساء. ومنذ بداية الحرب وثقت منظمات محلية ودولية مئات الضحايا في مدينة تعز، والذين سقطوا بفعل القنص والألغام الحوثية أغلبهم من النساء والأطفال.

في السياق، قصفت ميليشيا الحوثي، أمس الأحد، عددا من الأحياء السكنية غربي مدينة تعز. وأفادت مصادر محلية، أن القصف أسفر عن احتراق محطة بترول في شارع المرور غربي المدينة. وأشارت المصادر إلى أن القصف استهدف عددا من الأحياء السكنية غرب وشرق المدينة.

أبرز انتهاكات القناصين الحوثيين

2016: قناص لميليشيات الحوثي يقتل الطفل محمد قيس الردمي أمام أعين والديه.

2017: زفت رصاصة قناص حوثي غادرة، عريسا في مدينة تعز.

2018: أصيبت امرأة، برصاص قناص تابع لميليشيا الحوثي الانقلابية شرق مدينة تعز

2020: أقدمت ميليشيات الحوثي على قنص طفل في مديرية الزاهر، بمحافظة البيضاء.

2020: أصاب رصاص قناص تابع لميليشيا الحوثي طفلة في رأسها في حي الروضة شرق مدينة تعز، اشتهرت بـ«طفلة الماء».

2021:أصيبت امرأة، برصاص قناص تابع لميليشيا الحوثي الانقلابية في الصدر.