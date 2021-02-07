استعادة الإنترنت مع تنامي الاحتجاجات في ميانمار

رافق الحماس والمعنويات المرتفعة عشرات الآلاف من الحشود في شوارع أكبر مدينة في ميانمار«بورما» للاحتجاج على الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي، مع عودة خدمات الإنترنت التي كانت قد تم حظرها في اليوم السابق، حيث قطعت السلطات الوصول إلى الإنترنت مع تصاعد الاحتجاجات يوم السبت، مما أثار مخاوف من التعتيم الكامل على المعلومات، ومع ذلك، فقد أبلغ مستخدمو الإنترنت في يانجون، يوم الأحد، أنه تمت استعادة الوصول إلى البيانات على هواتفهم المحمولة فجأة.

استيلاء الجيش

تجمعت الاحتجاجات المنفصلة التي بدأت في أجزاء مختلفة من يانغون في سولي باجودا، الواقعة في وسط دوار في منطقة وسط المدينة، ويسعى المتظاهرون إلى التراجع عن استيلاء الجيش على السلطة يوم الاثنين الماضي، ويطالبون بالإفراج عن الزعيمة المخلوعة أونغ سان سو كي وشخصيات بارزة أخرى من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.

مزاعم التصويت

اتهم الجيش سو كي وحزبها بالتقاعس عن اتخاذ إجراء بشأن شكاواها من أن انتخابات نوفمبر الماضي شابها تزوير، على الرغم من أن مفوضية الانتخابات قالت إنها لم تجد أي دليل يدعم هذه المزاعم.

الحكم العسكري

خلال سنوات عزلة ميانمار تحت الحكم العسكري، كان معبد سولي باغودا ذو القبة الذهبية بمثابة نقطة تجمع للاحتجاجات السياسية الداعية إلى الديمقراطية، وعلى الأخص خلال انتفاضة عام 1988 الضخمة، ومرة ​​أخرى خلال ثورة عام 2007 بقيادة رهبان بوذيين.

وقد اعتاد الجيش استخدام القوة المميتة لإنهاء هاتين الانتفاضتين، مع تقديرات بمقتل المئات إن لم يكن الآلاف في عام 1988، بينما تم إرسال شرطة مكافحة الشغب لمشاهدة الاحتجاجات الأسبوع الماضي، وكان الجنود غائبين ولم ترد تقارير عن اشتباكات. ومع إظهار القليل من الخوف، نمت حشود الاحتجاج بشكل أكبر وأكثر جرأة منذ انقلاب يوم الاثنين، بينما ظلت غير عنيفة لدعم دعوة حزب سو كي وحلفائها.

ففي أحد تجمعات الأحد، تجمع ما لا يقل عن 2000 نقابة عمالية ونشطاء طلابي وأعضاء من الجمهور عند تقاطع رئيسي بالقرب من جامعة يانغون، ساروا على طول طريق رئيسي، وتعطلت حركة المرور. وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بالإفراج عن سو كي والرئيس وين مينت، اللذين وُضعا رهن الإقامة الجبرية واتهما بارتكاب جرائم بسيطة، اعتبرها الكثيرون بمثابة غطاء قانوني لاحتجازهما. وذكرت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وكالات الأنباء في ميانمار أن المظاهرات كانت تجري في أجزاء أخرى من البلاد أيضًا، مع حشد كبير بشكل خاص في مدينة ماندالاي بوسط البلاد.

- أكدت (Netblocks)، وهي خدمة مقرها لندن تتعقب اضطرابات الإنترنت وإغلاقها، أنه كانت هناك استعادة جزئية للاتصال بالإنترنت يوم الأحد.

- كان حظر الاتصالات بمثابة تذكير صارخ بالتقدم الذي تتعرض له ميانمار لخطر الخسارة.

- صدرت أوامر في وقت سابق بحظر منصات وسائل التواصل الاجتماعي

- خلال عقود من الحكم العسكري في ميانمار، كانت البلاد معزولة دوليًا، وكان التواصل مع العالم الخارجي خاضعًا لسيطرة صارمة.

- تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأن الأمم المتحدة ستفعل كل ما في وسعها لتوحيد المجتمع الدولي وتهيئة الظروف لعكس الانقلاب.