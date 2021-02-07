فيما بدأ وزير خارجية فنلندا المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي، بيكا هافيستو، زيارة رسمية للسودان تستغرق يومين، للتشاور حول التوترات في المنطقة وإيجاد حلول سلمية والمساعدة في تخفيف التوتر بين السودان وإثيوبيا، أعلنت الخارجية السودانية، رفض الادعاءات الإثيوبية الأخيرة، ونقضها لاتفاقية 1902 بحجة أنها وقعت في زمن الاستعمار وهو ما ينافي الصحة، حيث إن إثيوبيا لم تكن محتلة آنذاك، كما أنها تستخدم ذات الخرائط المتفق عليها دوليًا لتحديد حدودها مع إريتريا، بينما ترفض اعتمادها لترسيم حدودها مع السودان. وقد ناقش الاجتماع مع مبعوث الاتحاد الأوروبي أوضاع اللاجئين الفارين من النزاع في إقليم تيجراي الإثيوبي إلى شرق السودان، حيث ثمن وفد الاتحاد الأوروبي جهود السودان لاستضافة اللاجئين، من جانبه أوضح وزير الخارجية السوداني أن السودان ظل تاريخيًا يستضيف اللاجئين في إطار العون الإنساني.



كانت هذه تفاصيل خبر السودان يرفض الادعاءات الإثيوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.