برنامج الأغذية العالمي يوسع عملياته في تيجراي

وسط تنامي المخاوف من كارثة إنسانية في تيجراي، بعد ثلاثة أشهر من اندلاع القتال بين القوات الموالية للحزب الحاكم في الإقليم، وحكومة رئيس الوزراء آبي أحمد. أعلن رئيس برنامج الأغذية العالمي، التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا، لتوفير وصول أكبر لعمال الإغاثة و«توسيع» نطاق العمليات في إقليم تيجراي الذي يمزقه النزاع في شمال البلد الإفريقي. مليون شخص كتب المدير التنفيذي للبرنامج، الأمريكي ديفيد بيسلي، على تويتر عقب زيارة إلى ميكيلي عاصمة تيجراي إن الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي «اتفقا على خطوات ملموسة لتوسيع وصول العاملين في المجال الإنساني عبر تيجراي، وسيقوم البرنامج بتوسيع نطاق عملياته».



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