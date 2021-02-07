البطريرك الماروني يدين قتل سليم

ولم تصل القوى الأمنية اللبنانية التي تحقق في الجريمة «أكثر من جهاز» بعد إلى معطيات أو خيوط، تساعد في الكشف عمن يقف وراء هذه الجريمة، باستثناء أن الفريق الذي نفذ عملية الاغتيال كبير ومحترف، وكان مقسما بين منطقتين، وأنه من الذين يعرفون المنطقة جغرافيا.
وأفاد موقع «النشرة» اللبناني «بأن المحققين يركزون على فرضية الخطف من منطقة نيحا، واقتياد المغدور إلى منطقة نائية للتحقيق معه، ومن ثم تصفيته قبل إعادة جثته إلى سيارته، وكذلك فرضية التعذيب، وبأنهم يبحثون عن المغزى من وضع الرصاصات الفارغة قرب رأس الضحية» .
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