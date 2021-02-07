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البطريرك الماروني يدين قتل سليم

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صرح البطريرك الماروني اللبناني، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قائلا: «إن استشهاد الناشط لقمان محسن سليم، ابن البيت الوطني، أدمى قلبنا وقلوب الجميع». مشيرا إلى أن «اغتيال سليم هو اغتيال للرأي الآخر الحر» . فيما قالت شقيقة لقمان سليم، حول التهديدات التي كان يتعرض لها سليم، وسبب قتله في هذا الوقت، إن «هناك حالة انتظار إقليمية، فالإدارة الأمريكية الجديدة صغيرة العمر، والكل ينتظر ماذا ستفعل، وكذلك عواصم القرار في العالم كلها في حالة عصف أفكار فيما يخص مصير المنطقة، وفي مثل هذه الأوقات، حيث تغيب التسويات، أحب قتلة سليم اللعب بالوقت الضائع» .

ولم تصل ​القوى الأمنية اللبنانية​ التي تحقق في الجريمة «أكثر من جهاز» بعد إلى معطيات أو خيوط، تساعد في الكشف عمن يقف وراء هذه الجريمة، باستثناء أن الفريق الذي نفذ عملية الاغتيال كبير ومحترف، وكان مقسما بين منطقتين، وأنه من الذين يعرفون المنطقة جغرافيا.

وأفاد موقع «النشرة» اللبناني «بأن المحققين يركزون على فرضية الخطف من منطقة نيحا، واقتياد المغدور إلى منطقة نائية للتحقيق معه، ومن ثم تصفيته قبل إعادة جثته إلى سيارته، وكذلك فرضية التعذيب، وبأنهم يبحثون عن المغزى من وضع الرصاصات الفارغة قرب رأس الضحية» .


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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