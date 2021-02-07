مقتل 23 من طالبان في عملية لقوات الأمن

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 23 من عناصر حركة «طالبان» جراء عملية خاضتها قوات الأمن الوطنية في ولايتين مختلفتين من البلاد. وأوضحت الوزارة، في بيان نشر على صفحتها في «تويتر»، أن العملية، التي أجريت في منطقة «ديهراوود» بولاية «أروزكان» وسط أفغانستان، أسفرت عن مقتل 15 من عناصر الحركة، وتدمير معقلين لها، وضبط كمية من الأسلحة والعتاد. وأوردت الوزارة أيضا أن 8 من مقاتلي «طالبان» قتلوا وأصيب آخر بجروح نتيجة غارة جوية نفذت في منطقة «بشت رود» بولاية «فراه» جنوب غرب البلاد.



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