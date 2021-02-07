وزيرة الخزانة الأمريكية: حزمة التحفيز ستنعش الاقتصاد الأميركي وتنقذ سوق العمل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 فبراير 2021 10:16 مساءً - بعد الإعلان عن عزم الرئيس الأمريكي جو بايدن تطبيق خطة التحفيز الجديدة التي يطالب بدعمها لإعادة الاقتصاد الأميركي لمستوياته إلى ما قبل جائحة كورونا.

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في حوار أجرته مع شبكة “سي إن إن” أنه من دون برامج التحفيز، فإن سوق العمل الأميركية التي تشهد حالة “متعثرة” لن تتعافى قبل سنوات.

وقالت “نحن في أزمة عميقة في ما يتعلق بسوق العمل، وثمة طريق طويل للخروج منها”، وذلك من خلال خطة التحفيز التي يدعمها الرئيس الأميركي، جو بايدن.

وأبدت يلين مخاوفها على سوق العمل في حال غياب خطط الدعم، بما يجعل من معدلات البطالة مرتفعا لسنوات، وربما لن يبلغ أربعة في المئة مرة أخرى قبل 2025، مشيرة إلى أن تقرير الوظائف الأخير، أظهر أن الاقتصاد الأميركي استحدث 49 ألف وظيفة فقط خلال يناير.

وترجح أن خطة التحفيز ستعيد قدرات التوظيف في الاقتصاد الأميركي خلال العام المقبل، وهو ما يعني تعافي الاقتصاد الأميركي بشكل سريع من تبعات جائحة كورونا.

وحذرت يلين من أن ملايين الأميركيين معرضون في الأثناء للجوع وفقدان منازلهم، ولهذا “نحن بحاجة إلى حزمة كبيرة، ونحتاج إلى إنجاز ذلك بسرعة”.

وأشارت إلى أن النساء من الأقليات الإتنية تضررن بشكل كبير من تبعات جائحة كورونا، التي ضاعفت مسؤولياتهن داخل المنزل وخارجه، خاصة فيما يتعلق برعاية الأطفال، ومن شأن خطة الدعم الاقتصادي مساهدتهن على توفير تمويلات لإعادة فتح المدارس بشكل آمن، وإتاحة إجازات عائلية مدفوعة الأجر.

وقللت من المخاوف التي يتحدث عنها البعض بمواجهة خطر التضخم، مؤكدة أن وزارة الخزانة لديها من الأدوات المالية ما يمكنها التعامل مع مثل هذا الأمر.

وطمأنت وزيرة الخزانة الجميع حول ما يحصل في وال ستريت بأسهم شركة غيم ستوب، أن الكونغرس يراقب عن كثب ما يحصل، وأن “البنية التحتية الأساسية للأسواق كان أداؤها جيدا” خلال التداول الكثيف والمضاربات حول أسهم الشركة.

وشهدت الولايات المتحدة العام الماضي أسوأ انكماش اقتصادي منذ العام 1946 وكان التعافي متفاوتا، إذ تعافت بعض القطاعات على غرار الإسكان بشكل أسرع بينما لا يزال السفر والترفيه يرزحان تحت وطأة الأزمة.

وسجلت معدلات البطالة مستويات تاريخية منخفضة في أكبر قوة اقتصادية في العالم قبل وصول الوباء، الذي رفع البطالة إلى 14.7 في المئة جراء الإغلاق.

وبدا أن التأثر غير متساو في أنحاء البلاد إذ تراجعت البطالة في أوساط الرجال والنساء البالغين والبيض واللاتينيين بينما تراجع المعدل أيضا بالنسبة للأميركيين السود لكن إلى نسبة لا تزال مرتفعة عند 9.2 في المئة.