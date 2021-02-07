التحالف يردّ إرهاب الحوثي.. تدمير 4 مفخخات أُطلقت باتجاه السعودية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 فبراير 2021 10:16 مساءً - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، اعتراض 4 طائرات مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية.

وفي تطور عاجل، أكد التحالف اعتراض طائرتين مفخختين حوثيتين استهدفتا الأراضي السعودية.

وفي قت سابق الأحد، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء الأحد، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وذلك بعدما كان قد أعلن التحالف، فجر الأحد، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أخرى مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين أيضاً.

وأكد التحالف، أن ميليشيا الحوثي تنتهك القانون الدولي الإنساني بمحاولات استهداف المدنيين.

كما أضاف “نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”.

ومن جهته، ندد أمين عام التعاون الإسلامي باستمرار الحوثيين في إطلاق المسيرات المفخخة باتجاه المملكة، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية.

الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ندد في بيان، الأحد، بشدة، باستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة (المفخخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

وأشاد بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين في المنطقة الجنوبية.

وكثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق إنها مجمّعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن، وهي متطابقة تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات للطائرات المسيرة الإيرانية الصنع.

وفي سياق ردود الأفعال، أدانت الخارجية الكويتية استمرار استهداف أراضي السعودية بطائرات مسيرة مفخخة من قبل الميليشيات الحوثية.