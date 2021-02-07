تطعيم سكان الحي الأول بمدينة محمد بن راشد آل مكتوم ضد كورونا

محمد الفلاح - الأحد 7 فبراير 2021

أقامت مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، الحي الأول - أحد مشاريع التطوير العقاري الرئيسية التي تنفذها مجموعة ميدان - بالشراكة مع «فيا ميديكا إنترناشيونال للرعاية الطبية» بتنظيم حملة تطعيم ضد (كوفيد19) لسكانها.



وقد شارك أكثر من 450 ساكنًا في الفعالية التي أقيمت يوم الجمعة (5 فبراير 2021) في مبنى مركز مبيعات الحي الأول، مع تطبيق كافة تدابير السلامة.

ومن جانبه صرح المتحدث باسم مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، الحي الأول قائلًا: «تأتي الصحة والسلامة على رأس أولوياتنا، وقد نظمنا هذه الحملة كجزء من جهودنا المستمرة لتعزيز رفاهية سكاننا».

كما أضاف: «يدعم هذا الحدث الحملة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الهادفة إلى تطعيم 50 % من سكان الدولة بحلول نهاية مارس 2021. نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة ويسعدنا استجابة سكان المنطقة».

وتُعد مدينة محمد بن راشد آل مكتوم – الحي الأول وجهة سكنية متميزة في قلب دبي بالمنطقة الحرة لمجموعة ميدان على شارع الخيل. ويقع الحي السكني الفخم هذا ذو الطابع العصري وسط أجواء طبيعية ساحرة، تشمل بحيرة كريستالية بطول 7 كم وممشى بطول 14 كم ومنتزهات بطراز معماري عصري. ويوفر هذا المشروع فللاً ووحدات سكنية فخمة بنظام التملك الحر في قلب دبي.