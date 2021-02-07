التحالف يدمر طائرة بدون طيار "مفخخة" اطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه السعودية

محمد الفلاح - الأحد 7 فبراير 2021

اعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) اطلقتها المليشيا الحوثية الارهابية المدعومة من ايران تجاه المملكة العربية السعودية.



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي في تصريح وفقا وكالة الانباء السعودية(واس) " أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الأحد، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) اطلقتها المليشيا الحوثيه الإرهابية بطريقة ممنهجه و متعمده لاستهداف الاعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".