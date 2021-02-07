اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار "مفخخة" اطلقتها المليشيا الحوثية الارهابية تجاه المملكة

محمد الفلاح - الأحد 7 فبراير 2021

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير عدد (٢) طائرتين بدون طيار (مفخخة).



وقال العميد المالكي في تصريح وفقا لـ وكالة الانباء اليمنية(سبأ) " تم اعتراض وتدمير ما مجموعه (٤) طائرات بدون طيار مفخخة هذا اليوم الأحد اطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمده لاستهداف الاعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

وأكد العميد المالكي أن قياده القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات اللازمه لتحييد وتدمير القدرات النوعيه للمليشيا الإرهابية و بما يتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية.