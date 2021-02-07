شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تدين استهداف المدنيين بالمملكة بـ 4 طائرات حوثية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بأشد العبارات اليوم، المحاولات الفاشلة لميليشيا الحوثي عبر تنفيذ اعتداءات إرهابية تمثلت في إطلاق أربع طائرات دون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة، إذ تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وأكد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي جميع الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع الأعمال العدائية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية ومخالفتها القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية.