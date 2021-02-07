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«التعاون الإسلامي» تدين استهداف المدنيين بالمملكة بـ 4 طائرات حوثية

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الدمام - شريف احمد - أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بأشد العبارات اليوم، المحاولات الفاشلة لميليشيا الحوثي عبر تنفيذ اعتداءات إرهابية تمثلت في إطلاق أربع طائرات دون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة، إذ تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وأكد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي جميع الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع الأعمال العدائية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية ومخالفتها القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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