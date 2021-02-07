المنافذ تعلن إخلاء 35 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة في الموانئ

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاحد، عن إخلاء 35 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة في الموانئ.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن "ملاكتنا مستمرة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء باخلاء الحاويات الكيمياوية وشديدة الخطورة من الموانئ".

وأضافت أن "ميناءي أم قصر الشمالي والاوسط قاما باخلاء (35) حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة عائديتها إلى وزارة النفط بعد استكمال كافة الإجراءات الأصولية لاجلائها واستبعادها الى اماكن نائية وآمنة بعيداً عن المنشآت الحكومية والمناطق السكنية".