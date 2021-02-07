شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى النواب" تنتهى من مناقشة بيان وزير القوى العاملة تمهيدا لإعداد تقريرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة بيان محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، تمهيدًا لإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.

وشهدت مناقشات النواب أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، مطالبات بحل مشكلات العمال، وتشجيع الشباب على العمل فى القطاع الخاص، مع توفير ضوابط العمل الآمن، للحد من معدلات البطالة.

كما أكد بعض الأعضاء ضرورة الاستمرار فى حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لهم، للتأمين عليهم ورعايتهم صحيا واجتماعيا، وطالبوا أيضا، بتطوير مراكز التدريب والتأهيل.

وستبدأ اللجنة فى إعداد تقريرها عن بيان وزير القوى العاملة، لعرضه على مكتب المجلس، على أن يتضمن توصيات اللجنة وملاحظات الأعضاء.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، استمعت الأسبوع الماضى، إلى وزير القوى العاملة محمد سعفان بشأن البيان الذى ألقاه أمام المجلس فى الجلسة العامة، عن موقف وزارته من تنفيذ برنامج الحكومة، واستعرض الوزير جهود الوزارة فى رعاية العمالة غير المنتظمة وحصرها لإنشاء قاعدة بيانات كاملة لها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيا وتأمينيا، كما استعرض خطة تطوير منظومة التدريب والتأهيل، لتوفير عمالة فنية ماهرة تلبى احتياجات سوق العمل.