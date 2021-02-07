شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مدينة نصر: زيارة الرئيس السيسى لعزبة الهجانة تأكيد على اهتمام الدولة بتطوير العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد مصطفى السلاب، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، وكيل أول لجنة الصناعة بالبرلمان، أن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصحبة رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، داخل منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة، على طريق القاهرة السويس، رسالة إصرار وتحدي من الدولة المصرية لمواجهة العشوائيات، والقضاء على المناطق غير الآمنة.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، مؤكدًا على أنه استمرار لنهج الدولة وجهودها في تطوير كافة المناطق العشوائية، وغير الآمنة، وغير المخططة المنتشرة على مستوي الجمهورية من كافة الجوانب، وكذلك الوقوف على حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق، على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها، وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنة داخلها، فضلاً عن ربطها بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها، وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد استمع خلال جولته التفقدية بمنطقة عزبة الهجانة شرق القاهرة، لشرح توضيحي لخطة أعمال التطوير بالمنطقة، والأماكن المجاورة لها، التي تعاني من البناء العشوائي، ورافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسئولين بالدولة، يأتي في مقدمتهم وزيرة التخطيط، ووزير التنمية المحلية، ووزير الري، والتربية والتعليم، ومحافظ القاهرة.