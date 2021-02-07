شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لجنة المشروعات بالنواب: تطوير القرى المصرية سيغير شكل الحياة الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة أبو السعد ، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، يعد واحدا من المشروعات العملاقة التى دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وقالت أبو السعد ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مشروع تطوير القرى المصرية سيغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل الريف المصرى ، مشيرة الى أن هذا المشروع سوف يساهم فى توفير فرص العمل للشباب في القرى ، وكذلك توفير الخدمات من تعليم وصحة وإسكان لائق، بهدف توفير الحياة الكريمة للمصريين ، مؤكدة أن هذا المشروع يحتاج إلى تضافر الجميع سواء القطاع الحكومى أو القطاع الخاص والمجتمع المدنى .