شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس شيوخ: عندما يعيش المواطن حياة كريمة يتحول لإنسان منتج وتختفى الجريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب محمود فيصل، عضو مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى منطقة عزبة الهجانة بالقاهرة، مؤكدا أن أهم الملفات التى تشغل بال الرئيس عبد الفتاح السيسى هى تطوير المناطق العشوائية، ولاسيما الأكثر خطورة على المواطنين.

وأوضح فيصل، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" الى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد، أن الجريمة والإرهاب أساسها العشوائيات والمناطق الأكثر خطورة، وعندما تهتم الدولة بهذه المناطق بالتطوير والارتقاء بحياة المواطن بها، تختفى الجريمة ويكون المواطن منتجا، عندما يعيش حياة كريمة فى المجتمع.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحال وصل بقاطني المناطق العشوائية إلى التعود على الوضع غير الآدمي القائم، وعندما يعيش المواطن عيشة كريمة، لن يكون المواطن سببًا في وقوع حوادث وخلافات ومشاكل، ومن ثم تستفيد منه الدولة.