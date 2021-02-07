شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة لمجلس النواب: ألمانيا قضت على مشكلة النظافة فى 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد مساعى الحكومة للقضاء على مشكله القمامة من خلال خطة متكاملة، مشيرة إلى أن ألمانيا قضت على هذه المشكلة خلال 20 عامًا لكن ذلك يعنى أننا سنستغرق تلك المدة بقولها: "طالبت فى وقت سابق أمام مجلس النواب الماضى منحنا فرصة تصل إلى 4 سنوات فقط".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة حسام عوض الله، لمناقشة بيان وزيرة البيئة التى ألقته خلال الجلسة العامة.

وقالت فؤاد: "فكرة كون القمامة كنز وثروة منظور خاطئ ومفيش فكرة التصدير والكلام ده، وهى عبارة عن خدمة تقدمها الدولة وتاخد مقابل، كما أن فكرة المدينة الصغيرة تم اخده فى الاعتبار وبدأت وزارة التنمية المحلية بمحافظة بورسعيد".

من جانبها شددت النائبة أميرة بهاء أبو شقة، عضو مجلس النواب خلال اجتماع لجنة الطاقة َالبيئة بمجلس النواب على ضرورة اتخاذ نموذج ونظرية اختيار الرئيس السيسى بإقامة عاصمة حديثة رقمية متطورة من الألف إلى الياء وتطبيقه على مدن مصرية يتم عمل فيها تجربة إقامة مدن صغيرة بها مصانع النفايات.