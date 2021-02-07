شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "النواب" يحيل بيان وزير الاتصالات للجان المختصة..ويرفع الجلسة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذى ألقاه أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم، إلى اللجان المعنية فى المجلس -كل ما يخصه - لمتابعة عمل الوزارة والتأكد مما ورد فى بيان من ايضاحات على أرض الواقع، وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.

وأعلن رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس، على أن تعقد الجلسة المقبلة، غدا الاثنين للاستماع إلى بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد.

وتأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهدت الأسابيع الثلاث الماضية الاستماع إلى رئيس الوزراء و26 وزيرا.