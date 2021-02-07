شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عين شمس: تمويل الدولة للمشروعات السكنية ساهم فى تطوير حياة المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما ما يحمل العديد من التصريحات والرسائل القوية المطمئنة للشعب المصرى بأن القيادة السياسية على دراية بكل طلبات المواطنين والعمل على تحقيقها، إضافة إلى أنها أيضًا تعكس إرادة الدولة لاقتحام كافة الملفات ومواجهة المشكلات والتحديات، مشيرا إلى أن حديث الرئيس السيسى ، عن الزيادة السكانية يُعد رسالة قوية للمواطنين لأهمية تنظيم النسل، للاكتفاء بطفلين فقط، خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تواجهها الدولة المصرية فى الوقت الحالى من فيروس كورونا، علاوة على معاناة الدولة من المشكلة السكانية وأثرها على التنمية الاقتصادية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تمويل الدولة للمشروعات السكنية كانت من أهم الجهود لمواجهة العشوائيات وتطوير حياة المواطن المصرى للحياة الكريمة ومبادرات أخرى تم تنفيذها فى خلال 4 سنوات لم تتم من قبل، لافتًا إلى أن خطة تطوير الريف وتنميته توفر فرص العمل وتمنع من الهجرة الداخلية إلى العاصمة.

وأشار الكومى، إلى أن تداعيات النمو المفرط فى السكان ستكون عواقبة كبيرة فى المجال الصحى والتعليم وسوق الشغل، متوقعًا نجاح الخطة القومية لضبط النمو السكانى التى وضعتها الدولة، خاصة أن أكثر من ملف ومشروع قومى أقدمت عليه الحكومة كانت على قدر المسئولية، إذ إن ملامح هذه الاستراتيجية توحى بالنجاح، وذلك من خلال وضع آلية مناسبة من أجل الوصول إلى كل سيدة فى كل مكان على مستوى الجمهورية، وإعداد برنامج لتشغيل السيدات بالمحافظات المستهدفة التى ترتفع فيها معدلات الزيادة السكانية، بحيث يكون العمل محفزًا قويًا لهن على تنظيم الأسرة، مع وضع رسائل توعوية مختلفة عن أهمية تنظيم الأسرة فى المناهج التعليمية منذ الصغر.