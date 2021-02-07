شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدينية تواجه مختار جمعة بنقص "الأئمة " والوزير يرد ساعدونى فى توفير الدرجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة الدكتور علي جمعة، هيئة الأوقاف المصرية، بتقديم تقرير إلي اللجنة، عن شروط الشفافية في حجج الوقف، حيث أكد رئيس اللجنة علي أهمية ذلك للدراسة والانفتاح، وتعظيم وتنمية موارد الوقف.

ومن جانبه، تحدث الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف، عن مشكلة العجز في عدد الأئمة والعاملين في المساجد، قائلا: "هناك عجز كبير في عدد الأئمة والعاملين في المساجد، وهناك مساجد لا يصعد أحد علي المنبر فيها يوم الجمعة"، مطالبا بإنجاز مسابقة مقيمي الشعائر.

وشدد العبد، علي أهمية أن يكون هناك توازن في الإيجار والاستبدال والشراء، فيما يخص أراضي وشقق الأوقاف، مع التأكيد علي حرص ناظر الوقف توزيع ريع الوقف علي المستحقين وتحقيق شرط الواقف.

وعقب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، علي ما يتعلق بالعجز في الأئمة والعمال، قائلا: "ساعدوني في توفير الدرجات مع الجهات المعنية، نحتاج لتعيين أئمة وخطباء ومقيمي شعائر وواعظات، وعاملين، ومستعدين نعين من بكرة بس وفرولي الدرجات الوظيفية".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، اليوم الأحد، لمناقشة ما جاء ببيان وزير الأوقاف الذي ألقاه أمام المجلس بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2 من فبراير 2021، فيما يخص: (الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البر، وشئون الدعوة الإسلامية، وهيئة الأوقاف المصرية)، بحضور وزير الأوقاف.