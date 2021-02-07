شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصحة بمجلس النواب تطالب بإصدار قانون المسئولية الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، اليوم الأحد، لعرض تقارير اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة الخاصة بزراعة الأعضاء، المسئولية الطبية، تنظيم الصحة.

وأكدت اللجنة أهمية إصدار قانون المسئولية الطبية، وأنه سيكون علي أولوياتها الفترة المقبلة، ضمن الأجندة التشريعية الصحية.

وأشارت لجنة الشئون الصحية إلى أن هناك موضوعات هامة يجب أن تنظرها ومنها ضرورة النظر فى منظومة الطوارئ الصحية، وتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى، ودراسة ملف مستشفيات التكامل، ودراسة مشاكل العجز فى الحضانات وأسرة الرعاية المركزة واجهزة الغسيل الكلوى، والاهتمام بملف الرعاية الصحية للمسنين.

وتعرض اللجنة خلال اجتماعها غدا الاثنين، تقرير لجنة التنمية المهنية المستدامة - البورد المصري – المجلس القومي للتخصصات والمؤهلات الصحية- مستشفيات الطب العلاجي.