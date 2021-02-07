شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين يعلن انتهاء أزمة النادى البحرى وبدء الإنشاء بالإسكندرية قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، انتهاء أزمة النادى البحرى بالإسكندرية والتى تم تخصيصها لنقابة الصحفيين، مشيرا إلى أن محاولات سحب الترخيص أدت إلى تراكم الديون عليها بلغت نحو 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى التعديات، وتم عدة محاولات من النقابة خلال السنوات الماضية لتخفيض الديون إلى 25 مليون جنيه ضمن قرار يطبق على الأندية البحرية لكافة النقابات المهنية، وتم تشكيل لجنة معاينة لكافة الأندية وتم التخفيض مؤخرا إلى 22 مليون جنيه ونصف وقيمة 2 مليون جنيه حق انتفاع سنوى لصالح محافظة الإسكندرية .

جاء ذلك خلال لقاء ضياء رشوان نقيب الصحفيين وأحمد شبانة سكرتير عام النقابة بأعضاء نقابة الصحفيين بالإسكندرية، عقب لقاء موسع مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لحل الأزمة وبدء أعمال إنشاء النادى البحرى، مؤكدا أن مجلس الوزراء حريص على إنهاء أزمة هذا الملف، وسوف يتم دفع جزء من المديونية و سيتم بعدها جدولة الديون لحفظ حق النقابة بالنادى البحرى .

وأكد ضياء رشوان، أنه جارى التنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لتحريك قوة أمنية لإزالة التعديات على أرض النادى البحرى، فورا للبدء فى أعمال إنشاء أسوار ووضع التصميمات للنادى الجديد وأكد: لن نترك الارض مرة اهرى وسوف يعاد النظر جديا فى استثمار تلك الأرض بعد العرض والموافقة من مجلس النقابة العامة حيث سيتضمن إقامة نادى بحرى وعدة أنشطة تجلب إيرادات بما لا يمثل عبء على ميزانية النقابة العامة .

كما أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين عن بدء إجراءات تملك مقر النقابة الفرعية بالاتفاق مع الشركة المالكة بالتقسيط على 3 سنوات حيث سيصبح المقر الخالى ضمن أصول النقابة العامة للصحفيين بالإضافة إلى المقر الرئيسى بالقاهرة .







