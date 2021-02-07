شكرا لقرائتكم خبر عن النواب لوزيرة البيئة: متى نرحم المواطنين من شركات الفلاتر وأمراض الكلى؟.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب حسام عوض الله، بيان وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والذى القته خلال الجلسة العامة للمجلس، من جانبه وصف النائب محمد الجبلاوى وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب وزيرة البيئة بأنها جادة ونشيطة فى عملها بكل ما أوتيت من قوة، مشيرًا إلى أنها تبذل مجهول جبار فى عملها، إلا أن هناك أمر هام يشغل بال المصريين، قائلا:" متى نرى مياه النيل بالقاهرة والدلتا مثل مياه أسوان؟ متى نرحم الناس من شركات الفلاتر وأمراض الكلى.

واقترح وكيل لجنة الطاقة بعمل لجان تفتيشية على المصانع واقترح أيضًا بعمل محطات معالجة للصرف فى هذه المصانع.

فيما قال النائب عمرو القطامى عضو مجلس النواب أن منطقة الهرم وضعها صعب بسبب القمامة رغم أن هذه المنطقة تعتبر أكثر المناطق حضارة لما فيها من أهرامات وأبو الهول موضحا أن هناك لجنة من الوزارة تابعت معه الامر شخصيا ونزلت للمعاينة ولكن ما زال الوضع صعب.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مقالب القمامة الموجودة بالكتلة السكنية امر فى غاية الخطورة، قائلا: "احنا بنصنع الوباء بايدينا".

وأوضح القطامى، أن طريق المحور باتجاه ارض اللواء تبعث هناك رائحة كريهة رغم أن هذا الطريق يمر عليه بشكل يومى رئيس الوزراء، كما أن هناك مستشفيات موضحا أن الوزارة تبذل مجهود ولكن نحن بحاجة إلى إصلاحات يلمسها المواطن.