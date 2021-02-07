شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة أمام مجلس النواب: 35 محطة رصد مستويات الضوضاء البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، دمج البعد البيئى فى القطاعات التنموية بهدف الحفاظ على الموارد، مشيرة إلى استكمال برنامج رصد مستويات الضوضاء البيئية، من خلال 35 محطة موزعة على محافظات القاهرة الكبرى وعواصم بعض المحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة النائب حسام صالح عوض الله، لمناقشة بيان وزيرة البيئة الذى ألقته فى الجلسة العامة.

وفيما يخص تلوث الهواء، أشارت ياسمين فؤاد، إلى تخطى الوزارة العدد المستهدف فى برنامج الحكومة ووصلت إلى 108 محطة رصد لملوثات الهواء من أصل 107 مخططة مستهدفة تغطى 23 محافظة ضمن الشبكة القومية لمحطات رصد نوعية الهواء المحيط. ونوهت وزيرة البيئة، إلى انخفاض نسب التلوث بنحو 24%.

من جانبه قال رئيس اللجنة حسام صالح عوض، فى مستهل الاجتماع، أن الهدف الرئيسى الذى أنشئت من أجله الوزارات والهيئات المسؤولة حول العالم هو العمل على دمج البعد البيئى فى القطاعات التنموية بهدف الحفاظ على استدامة الموارد، لافتًا إلى أن البعد البيئى المحور الأساسى فى الفكر العالمى فى الوقت الحالى لاسيما فى ظل انتشار جائحة كورونا والاتجاه إلى الاقتصاد الأخضر النظيف بشكل يحقق أمن الموارد ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها ويضمن حقوق الأجيال القادمة.

من جانبه طالب النائب عبدالله لاشين، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، وزيرة البيئة بضرورة العمل على فصل منظومة النظافة عن المحليات نظرا للتخاذل الكبير، من قبل عمال المحليات فى ذلك الملف، وقال لاشين، أن الجميع يشتكى من إدارة المحليات لمنظومة النظافة قائلا: "والله العظيم المواطنين فى ابو كبير بمحافظة الشرقية، عندما يشاهدونى ماشيا فى الطريق يأخذونى لأماكن حكومية، تتراكم أمامها القمامة بالايام.. ويقولوا يرضيك كده.

وطالب عبد الله لاشين وزيرة البيئة بضرورة العمل على توفير مكان بديل لمصنع تدوير القمامة فى أبو كبير ونقله لمدينة الصالحية.

فيما طالب النائب ناصر عطية عضو مجلس النواب، وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، بالنظر إلى محميات البحر الأحمر سواء الموجودة فى البر أو البحر متسائلا: هل هناك رؤية للوزارة فى هذا الصدد، موضحا أنه على الوزارة أن تستغل أنشطة مطابقة للبيئة وصديق لها، كما تطرق النائب فى حديثه إلى مقلب الزبالة الموجود بمنطق القصير طالبا من الوزيرة أن تجد حل لهذه المشكلة.



وفيما يخص أزمة صيادين البحر الأحمر قال عطية موجها حديثه للوزيرة، موضوع الصيادين فى رقبة حضرتك شخصيا.