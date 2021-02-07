شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يغلق الباب المناقشة فى بيان وزير الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، على إغلاق باب المناقشة على بيان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الموقف التنفيذى لبرنامج الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، بعد تقديم طلب من 30 عضوا يطلبون غلق باب المناقشة.

وتأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهدت الأسابيع الثلاث الماضية الاستماع إلى رئيس الوزراء و26 وزيرا.



الجلسة العامة لمجلس النواب (27)





