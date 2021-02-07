شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الأغلبية: لا نحتكر الكلمات بالمجلس.. ومن تحدثوا من نوابنا 32% فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ـ الحائز على الأغلبية فى مجلس النواب، إن عدد من تحدثوا من نواب الحزب فى الجلسات حتى الآن لم يتجاوز 32% من نواب الحزب، ورغم ذلك ارتضوا بذلك حتى تتاح الفرصة لكل النواب لأخذ الكلمة فى الجلسات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، للاستماع إلى بيان وزير الاتصالات، تعقيبا على كلمة النائب خالد أبو ناحول، الذي أبدي رفضه تكرار أسماء عدد من النواب المتحدثين بالجلسات العامة، يوميا، قائلا: "من حقنا كنواب أن نأخذ حقنا فى الكلمة ومفيش حزب يكون مسيطر على الكلمة، حتى لو كان أغلبية ونفاجأ بأنهم يتقدموا فى آخر الجلسة بطلب إغلاق باب المناقشة".

وقال النائب أشرف رشاد الشريف، موجها حديثه لرئيس المجلس المستشار حنفى جبالى: "استمر فى توجيه الشكر لسيدتك على حسن إدارتك الواعية للجلسات التى تراعى فيها منح الكلمة لجميع الأحزاب والمستقلين، وأشكر الوزير على ما يتم إنجازه على الأرض مع التأكيد على بعض ملاحظات النواب، ومؤكد أنك ستعمل على حلها".

وتابع الشريف: "أوجه بعض نبرات العتاب لأخ، لأحد النواب الذى تكلم فيما معناه ان حزب مستقبل وطن قد يأخذ كلمات أكثر من حقه، وما أقوله مش إحصائيات هذا شغل الهيئة البرلمانية، فعدد من تحدثوا فى الجلسات من نواب الحزب مجموعه 32% من الكلمات حتى الآن، وذلك لا يتفق حتى مع حصة الحزب، لكن ارتضينا بذلك لإعطاء الفرصة للجميع، للمعارضة قبل الأغلبية، وهذا النائب تحدث 6 مرات فى بيانات الوزراء وهو لم يتاح لأكثر من 280 نائب من مستقبل وطن، وأؤكد مجددا أن الأغلبية ستتعاون دوما مع إرساء القواعد فى القاعة ونحن مرحبين دوما بكافة التيارات السياسية".

وعقب رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، قائلا: "هذه هى الديمقراطية".

من جانبه، طالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بسرعة تفعيل منظومة الحيازة الزراعية الإليكترونية، المعروفة بالكارت الذكى للفلاح، مشيرا إلى وجود مشاكل عديدة تواجه تطبيق تلك المنظومة على أرض الواقع، رغم ما سبق وأعلنته الحكومة عن موعد تطبيق المنظومة.

وقال الحصرى في كلمته، نأمل سرعة إنجاز تلك المنظومة، لمسايرة التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم حاليا في مختلف القطاعات، ومنها قطاع الزراعة، مشيرا إلى أن تفعيل المنظومة تقضى على معاناة الفلاح حاليا في صرف المستلزمات الزراعية.

كما طالب النائب، وزير الاتصالات، بضرورة حل مشكلات شبكات المحمول في القرى، وكذلك مشكلة مكتب بريد قرية شبرا قبالة، والذى لم يتم الانتهاء منه حتى الآن.