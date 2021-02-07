شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: نستهدف توصيل الألياف الضوئية للقرى ضمن "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تعقيبه على ملاحظات النواب ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، عن موضوع الكابلات الأرضية والألياف الضوئية وتوصيلها إلى قرية أو منازل داخل قرية، قائلا: "توصيلها يستلزم حفر، وهذا أمر يزعج الكثير من المواطنين، ويعطل مصالحهم، لذا الأمر يتم الترتيب والتنسيق مع باقى أجهزة الدولة، وإذا أردت أن أركب ألياف ضوئية لمنطقة ما لابد أن من التأكد من أن المرافق وصلت بالفعل، فالتركيب يخضع لخطة متكاملة، حتى لا تتعرض الألياف بعد تركيبها للتلف".

وتابع الوزير، قائلا: "مشروع حياة كريمة يستهدف بالفعل توصيل كل هذه المرافق فى 51 مركزا بكل القرى التابعة لها، ستوصل لها المرافق بما فيها الألياف الضوئية، والتكلفة قدرها 5,6 مليار جنيه" ، مشيرا إلى أن القانون يلزم كل صاحب عقار يحصل على رخصة أن يوصل شبكة ألياف ضوئية، وستعامل نفس معاملة المرافق الأخرى التى يتم توصيلها للمبانى الجديدة.

وتأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهدت الأسابيع الثلاث الماضية الاستماع إلى رئيس الوزراء و26 وزيرا.