شكرا لقرائتكم خبر عن "تشريعية النواب" توافق على اقتراح لضبط الصياغة التشريعية بلائحة مجلس الشيوخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، تعديل المادة 78 بمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ فى فقرتها الثانية، بناء على اقتراح النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وذلك لضبط الصياغة واتساقا مع التعديلات السابقة التى أقرتها اللجنة.

وتقضى الفقرة الثانية من المادة 78 الخاصة باللجان النوعية، وفقا لما وافقت عليه اللجنة فى ضوء اقتراح أشرف رشاد بإضافة عبارة المحالة للمجلس بعد مشروعات القوانين: "تعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس فى مشروعات القوانين المحالة للمجلس، والاقتراحات بمشروعات قوانين المكملة للدستور، والتعديلات الجوهرية المهمة فى القوانين الاساسية، وفى الموضوعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية المهمة، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس أو الحكومة".

وجاء نص المادة 78، بأن يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر، تدون فيه أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقع هذا المحضر رئيس اللجنة وأمين سرها وأمين اللجنة.

وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس فى مشروعات القوانين المحالة للمجلس، والاقتراحات بمشروعات قوانين، المكملة للدستور، والتعديلات الجوهرية المهمة فى القوانين الأساسية، وفى الموضوعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية المهمة، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس أو الحكومة.

ولرئيس المجلس أن يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة. وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتبى رئيس المجلس وأمين عام المجلس.