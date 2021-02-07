تشكيلة المنتخب المحلي أمام مالي في نهاٸي “الشان”

جدة - عبدالحي حسين - كشف الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين، عن تشكيلة النخبة الوطنية، التي ستواجه مساء اليوم الاحد منتخب مالي بداية من الساعة الثامنة مساء.

وتدخل المباراة، التي ستجرى على أرضية ملعب أحمدو أهيدجو بمدينة ياوندي، لحساب نهاية بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي ستختتم اليوم أطوارها بالكاميرون.

ويراهن المنتخب المحلي علی الحفاظ علی اللقب القاري، الذي تزج به خلال النسخة الماضية التي احتضنها المغرب.

التشكيلة:

1 – أنس الزنيتي

5 – يحيى جبران

6 – محمد علي بامعمر

9 -أيوب الكعبي

13 – حمزة المساوي

15 – سفيان البوفتيني

18 – عبد الإله الحافيظي

21 – سفيان الراحيمي

23 – عمر النمساوي

27 – عبد المنعم بوطويل

31 – وائل السعداوي

دكة الاحتياط :

2 – المهدي قرناص

3 – عبد الكريم باعدي

4 – إسماعيل المقدم

7 – زكرياء حدراف

8-العربي الناجي

10 – .وليد الكارتي

11 – رضا الجعدي

12 – محمد أمسيف

22 – زهير لعروبي

24 – عبد الله خفيفي

28 – رضا اسليم

29 – إسماعيل خافي