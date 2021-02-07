التوزيع الجغرافي للإصابات الـ389 بكورونا.. جهتا الدار البيضاء والشرق في الصدارة

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات 389 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 126 حالة جديدة، منها 106 حالة بالدار البيضاء الكبرى، فيما سجلت بجهة الشرق، 65 حالة، منها 32 حالة بوجدة-أنجاد.

وسجلت بجهة الرباط سلا الصخيرات 62 حالة، وبجهة الشمال سجلت 52 حالة، وبجهة سوس ماسة سجلت 32 حالة، ثم 20 حالة بجهة مراكش آسفي، ثم 10 حالات بجهة العيون الساقية الحمراء، ثم 5 حالة بدرعة تافلالت، و8حالات بجهة الداخلة وادي الذهب، وبجهة فاس مكناس سجلت 5 حالات، وحالة واحدة بجهة بني ملال خنيفرة، و3حالات بجهة كلميم واد نون.

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