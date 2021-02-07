نشرة كورونا.. 389 إصابة جديدة و13 وفاة و583 حالة شفاء خلال 24 ساعة

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 583 حالة شفاء، و13 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 475.355 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي1308 إصابة لكل 100 ألف نسمة، مقابل معدل إصابة في الـ24 ساعة الماضية، بلغ1.1 لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام، 453.921حالة، بمعدل تعاف يناهز695,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات 8394 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1.8 بالمائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.