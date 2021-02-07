مليكة العماري على شاشة التلفاز في رمضان

جدة - عبدالحي حسين - تسجل الفنانة مليكة العماري حضورها على شاشة التلفاز، بعد غياب طويل، من خلال فيلم تلفزي بعنوان “سبع ليالي” يصور، حاليا، استعدادا لعرضه في رمضان.

وشارك فريق العمل على موقع التواصل الاجتماعي، أنسنغرام، صورا من كواليس العمل، أفادت أن تصوير الفيلم يتم في مدينة مراكش، ويعرف مشاركة سامية أقريو، ونورا الصقلي، وكريمة غيث، وأمين الناجي، وآخرون.

وقصة الفيلم كتبتا كاتبة السيناريو، مريم الدريسي، وتمزج في طياتها بين الكوميديا، والدراما.

وينتظر أن يبرمج عرض الفيلم التلفزي “سبع ليالي” على القناة الثانية، التي ستعرض أكثر من فيلم تلفزي، خلال شهر رمضان المقبل.