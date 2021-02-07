شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: لن نرفع العقوبات على إيران إذا لم تحترم التزاماتها النووية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، أن إدارته لن تلغي العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة على إيران، قبل أن توقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم.

وقال بايدن في تصريحات له: لن ترفع العقوبات ما دامت إيران لا تحترم التزاماتها النووية، موضحًا أنه يجب أن تتوقف إيران عن تخصيب اليورانيوم قبل الحديث عن المفاوضات.

وأضاف الرئيس الأمريكي، جو بايدن أن أمريكا لن ترفع العقوبات عن إيران لإعادتها لطاولة المفاوضات.