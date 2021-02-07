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هجوم للجيش اليمني في جبهة دحيضة يكبد المليشيا خسائر كبيرة

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الدمام - شريف احمد - شنّت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية اليوم هجوماً عنيفاً استهدف مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبهة دحيضة بمحافظة الجوف اليمنية.

وأكد مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن المعارك التي خاضها الجيش الوطني اليمني أسفرت عن سقوط العديد من عناصر مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.. مشيراً الى أن الجيش استعاد مجموعة من الأسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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