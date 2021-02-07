شكرا لقرائتكم خبر عن الحجرف: مسيرات الحوثي المفخخة تعكس تحديه السافر للمجتمع الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف ، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأحد الموافق 07 فبراير 2021م ، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية اليوم طائرات مفخخة دون طيار باتجاه المملكة.

وأكد الحجرف أن تكرار هذه المحاولات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي ، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، وهو ما يتطلب اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.

وأشاد الدكتور الحجرف بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة ، ونجاحها في التصدي لكل المحاولات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.