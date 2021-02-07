شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا عالمياً: 105.8 ملايين إصابة والوفيات 2.31 مليون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد 105 ملايين و852ألفا و779 حالة وذلك حتى الساعة 1332 بالتوقيت العالمى الموحد اليوم الأحد ، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء .

وتسبب مرض كوفيد - 19 وهو المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى وفاة مليونين و311 ألفا و 25 شخصا ، بحسب تلك البيانات .

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وجنوب أفريقيا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.