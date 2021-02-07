العالم يسجل انخفاضا فـي انتشار عدوى كورونا .. واللقاحات تحتاج 7 أعوام للقضاء على الوباء

■ أبوظبي تغلق دور السينما وتمنع الحفلات والتجمعات

■ العراق ينتظر وصول مليون و600 ألف جرعة من لقاح «فايزر»

■ مدارس الأردن تبدأ فتح أبوابها تدريجيا

■ 5 ملايين جنيه غرامات عدم ارتداء الكمامة فـي أسبوع بمصر

■ الجزائر ترسل قافلة مساعدات طبية إلى تونس

■ إيران تبدأ غدا حملتها للتطعيم

■ 5 ملايين تلقوا التطعيم بالجرعة الأولى فـي بريطانيا

جنيف ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

أعلنت خبيرة منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركهوفن أن الصحة العالمية سجلت انخفاضا في انتشار عدوى فيروس كورونا. وقالت: “هذا يرجع إلى عدد من العوامل، وفي المقام الأول إلى الإجراءات التي تتخذها الدول من أجل قطع سلاسل انتقال الفيروس ومنع إصابة أشخاص آخرين”. وأضافت قائلة: “إن إجراءات الحكومة لإعلام السكان بالإجراءات اللازمة للوقاية من العدوى، وتدريب الكوادر الطبية والجهود المبذولة في إطار حملات تطعيم الناس، لعبت دورا كبيرا”. من جهة اخرى، تشير إحصاءات جديدة إلى أن جائحة كورونا ستستمر لمدة 7 سنوات أخرى بالمعدل الحالي للتطعيمات في جميع أنحاء العالم، وسيستغرق الأمر وقتًا طويلاً للوصول إلى تقدير الدكتور أنتوني فاوتشي لعتبة مناعة القطيع لـ 75% من الأشخاص الذين تم تلقيحهم على مستوى العالم، وفقاً لبيانات بلومبيرج للتطعيم. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا حول العالم 106 ملايين و304 آلاف و188 حالة.

خليجيا، قررت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة إغلاق دور السينما ومنع إقامة الحفلات والتجمعات، مع التقيد بأعداد الأشخاص. وقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 7 حالات وفاة و3093 إصابة جديدة، إلى ذلك، كشف متحدث عراقي عن قرب وصول أكثر من مليون و600 ألف من لقاح فايزر إلى العراق من أصل 8 ملايين إجمالي الكمية المتعاقد عليها مع شركة فايزر ضد فيروس كورونا المستجد في العراق. بدورها بدأت المدارس الحكومية والخاصة في الأردن فتح أبوابها تدريجيا لاستقبال الطلاب للفصل الدراسي الثاني بحسب ما أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان. من جهته أعلن السفير الصيني في سوريا، قرار حكومته تقديم 150 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى سوريا.

في مصر أعلنت وزارة الداخلية تحصيل 5 ملايين جنيه خلال أسبوع كغرامات من مواطنيها الذين لم يلتزموا بارتداء الكمامة الطبية، ضمن التدابير الاحترازية من فيروس “كورونا” المستجد، وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 509 إصابات جديدة بالفيروس و 44 وفاة. بدورها قامت الجزائر بإرسال قافلة مساعدات طبية إلى جارتها تونس، للمساعدة في مواجهة انتشار فيروس “كورونا” المستجد. من جهتها أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 587 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

دوليا، تبدأ إيران حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا غدا الثلاثاء ، طبقا لما ذكرته وزارة الصحة الايرانية. وقال وزير الصحة الإيراني سيد نمكي “سيبدأ التطعيم الثلاثاء، أولا للأطباء وموظفي الرعاية. في بريطانيا أظهرت بيانات حكومية أن 11 مليونا و465 ألفا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح مضاد لكوفيد19. في وقت تخطت فيه هولندا حاجز مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء. في البرتغال انخفض عدد مرضى فيروس كورونا بوحدات الرعاية الفائقة في المستشفيات كما تراجع عدد الوفيات والإصابات اليومية الجديدة، وفي فرنسا تراجع أيضا عدد مرضى كورونا بالمستشفيات، حيث تعالج المستشفيات الفرنسية حاليا 27369 مريضا بكوفيد19، نزولا بواقع 245 حالة عن اليوم السابق، وهو انخفاض لليوم الرابع على التوالي داخل المستشفيات.

آسيويا، صرح مصدر عسكري دبلوماسي بأن ميانمار سمحت باستخدام اللقاح الروسي “سبوتنيك 5”. وبذلك أصبحت ميانمار الدولة الحادية والعشرين التي تسمح باستخدام اللقاح الروسي. من جانبها تلقت أفغانستان 500 ألف جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا، تم إنتاجه في الهند، طبقا لما ذكرته السلطات الصحية. فيما بدأت بنجلاديش حملة لتطعيم سكانها ضد فيروس كورونا.